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Стали известны подробности ареста участка Невзорова

Суд арестовал участок журналиста Невзорова на берегу Финского залива

Фото: @lydianevzorova

Басманный суд Москвы наложил арест на земельный участок журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. О подробностях стало известно ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге», — сообщили в пресс-службе инстанции. Уточняется, что арест наложен в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ).

О том, что недвижимость Невзорова была арестована, стало известно утром 10 июня. Предполагалось, что стоимость участка составляет почти восемь миллионов рублей. На его территории находятся особняк, хозяйственные постройки и конюшни.

Ранее сообщалось, что Невзоров вместе с супругой Лидией Невзоровой могли получить гражданство Украины. Позже секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Невзоров обращался с такой просьбой, но пока не получил гражданство.

В начале мая суд заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о ВС РФ. За два дня до этого МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов.

22 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Невзорова. Поводом стала публикация журналистом ложной информации о ходе спецоперации на Украине в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и на видеохостинге YouTube. Вскоре после этого стало известно, что Невзоров покинул Россию.

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Асель Минбаева
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