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У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива стоимостью 8 млн руб.

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Российские власти арестовали участок на берегу Финского залива, принадлежащий российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации медиа, стоимость участка составляет почти 8 миллионов рублей. На его территории находятся особняк, хозяйственные постройки и конюшни. Изъятая сумма может покрыть штраф Невзорова по делу о распространении фейков о действиях вооруженных сил России, предположил Mash.

6 мая суд Москвы заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. За два дня до этого МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов.

До этого стало известно, что журналист и его жена подали заявку на получение гражданства Украины. Среди утекших материалов был обнаружен запрос от украинского консульства в Италии в полицию Украины от 28 апреля 2022. Авторы документа просят проверить Невзорова и его супругу на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

Марина Совина
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