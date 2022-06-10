У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива стоимостью 8 млн руб.

Российские власти арестовали участок на берегу Финского залива, принадлежащий российскому журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации медиа, стоимость участка составляет почти 8 миллионов рублей. На его территории находятся особняк, хозяйственные постройки и конюшни. Изъятая сумма может покрыть штраф Невзорова по делу о распространении фейков о действиях вооруженных сил России, предположил Mash.

6 мая суд Москвы заочно арестовал Невзорова за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России. За два дня до этого МВД объявило журналиста в розыск. В апреле Невзорова включили в реестр СМИ-иноагентов.

До этого стало известно, что журналист и его жена подали заявку на получение гражданства Украины. Среди утекших материалов был обнаружен запрос от украинского консульства в Италии в полицию Украины от 28 апреля 2022. Авторы документа просят проверить Невзорова и его супругу на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

