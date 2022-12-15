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14:28, 15 декабря 2022Мир

В МИД России рассказали о новой концепции внешней политики

МИД заявил о намерении обнародовать концепцию внешней политики России в начале 2023 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новая концепция внешней политики России может быть обнародована в начале 2023 года. Об этом со ссылкой на директора департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел (МИД) РФ Алексея Дробинина сообщает РИА Новости.

«Надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ (концепцию внешней политики — прим. «Ленты.ру») выпустить и обнародовать», — сказал он в ходе выступления на конференции в Дипломатической академии «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы».

Представитель МИД РФ подчеркнул, что новый текст был принципиально одобрен в январе 2022 года, однако на фоне развития ситуации в ведомстве решили продолжить работу и отметить в концепции новые моменты. По словам Дробинина, сейчас идет подготовка к очередному рассмотрению документа на уровне Совета Безопасности.

В указанном документе, подчеркнул глава департамента МИД, будет описываться внешнеполитическая линия в ближайшие 4-6 лет, чтобы иностранные партнеры понимали, куда страна собирается «крутить педали».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине.

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Варвара Кошечкина
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