Последний российский регион подключили к оптоволоконному интернету

В столицу Чукотки Анадырь провели канал высокоскоростного оптоволоконного интернета

В столицу Чукотского автономного округа Анадырь провели канал оптоволоконного интернета. Об этом сообщает информационное агентство «Чукотка».

Как уточняет издание, Чукотский автономный округ стал последним из российских регионов, подключенным к этому виду связи. В символической церемонии подключения региона к высокоскоростному интернету участвовали губернатор Чукотки Роман Копин и вице-президент филиала «Ростелеком» на Дальнем Востоке Андрей Корташов. Из Москвы к мероприятию подключился зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

«Раньше из-за удаленности Чукотка пользовалась спутниковым ресурсом и, конечно, мы зависели и от скорости передачи, и от погодных условий», — отметил он и добавил, что после подключения региона к оптоволокну в России состоялся переход к технологическому суверенитету в области высокоскоростного интернета.

Губернатор Чукотки добавил, что регион теперь «на связи».

Ранее сообщалось, что интернет и мобильная связь впервые появились в поселке Волочанка на Таймыре. Арктический поселок находится в 410 километрах от поселения Дудинка.