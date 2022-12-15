69-я параллель
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12:08, 15 декабря 202269-я параллель

Последний российский регион подключили к оптоволоконному интернету

В столицу Чукотки Анадырь провели канал высокоскоростного оптоволоконного интернета

Фото: Thomas Jensen / Unsplash

В столицу Чукотского автономного округа Анадырь провели канал оптоволоконного интернета. Об этом сообщает информационное агентство «Чукотка».

Как уточняет издание, Чукотский автономный округ стал последним из российских регионов, подключенным к этому виду связи. В символической церемонии подключения региона к высокоскоростному интернету участвовали губернатор Чукотки Роман Копин и вице-президент филиала «Ростелеком» на Дальнем Востоке Андрей Корташов. Из Москвы к мероприятию подключился зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

«Раньше из-за удаленности Чукотка пользовалась спутниковым ресурсом и, конечно, мы зависели и от скорости передачи, и от погодных условий», — отметил он и добавил, что после подключения региона к оптоволокну в России состоялся переход к технологическому суверенитету в области высокоскоростного интернета.

Губернатор Чукотки добавил, что регион теперь «на связи».

Ранее сообщалось, что интернет и мобильная связь впервые появились в поселке Волочанка на Таймыре. Арктический поселок находится в 410 километрах от поселения Дудинка.

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Марк Леонов
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