Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова

Песков рекомендовал относиться к слухам об отставке Лаврова соответствующим образом

К слухам об отставке главы МИД России Сергея Лаврова необходимо относиться соответствующим образом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, передает РИА Новости.

Отмечается, что информация об обсуждении вероятных кандидатов на пост главы МИД в случае возможной отставки Лаврова распространялась в Telegram-каналах.

«Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам», — рекомендовал Песков.

В конце октября представитель Кремля разъяснял принципы отставок и назначений в России. По его словам, они являются естественным процессом в выстраивании системы управления в государстве, и из них не следует делать далеко идущих выводов о чьем-либо провале на посту.

Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел России с марта 2004 года. До этого, в период с 1994-го по 2004 год, он был постоянным представителем РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.