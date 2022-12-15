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08:05, 15 декабря 2022Россия

Глава Калининградской области отреагировал на слова Польши о миграционной угрозе

Глава Калининградской области Алиханов назвал слова Польши о миграционной угрозе паранойей
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на заявления Варшавы о том, что регион представляет миграционную угрозу, назвав эти высказывания паранойей. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить», — прокомментировал он предположение о существовании угрозы. Алиханов подчеркнул, что даже во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда в регион приехало много гостей из Африки, количество таких случаев было крайне невелико.

В ноябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о строительстве «капитального заграждения» из трех рядов колючей проволоки на границе с Россией в Калининградской области. Он пояснил, что в регион приезжают мигранты из стран Ближнего Востока, что вызывает беспокойство у польских властей, которые опасаются очередного кризиса.

О начале строительства ограждения на границе с Россией стало известно 2 ноября. Уточнялось, что такое решение было принято в связи с открытием российской стороной аэропорта для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки в Калининградской области.

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Варвара Кузьмина
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