Песков сравнил выступление Путина по нацпроектам с посланием парламенту

Песков заявил, что выступление Путина по нацпроектам похоже на послание парламенту

Выступление президента России Владимира Путина на Совете по нацпроектам де-факто похоже на послание Федеральному собранию, однако это не оно. Так выступление главы государства прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По объемности и содержанию де-факто похоже. Но все-таки это не послание. За последние несколько месяцев президент неоднократно выступал с концептуальными речами в разных форматах», — сказал представитель Кремля.

Официально Кремль пока не озвучил дату послания главы государства парламенту. Как ранее сообщал Песков, об этом дополнительно проинформируют журналистов. Позднее Песков допустил, что послание Федеральному собранию может состояться в 2023 году. Он также исключил послание главы государства парламенту в письменной форме, подчеркнув, что такого не бывает.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.