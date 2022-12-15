Путин призвал запустить программы робототехники и авиационных беспилотников

Путин потребовал запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников

Президент России Владимир Путин призвал запустить новые программы робототехники и авиационных беспилотников. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС.

В ноябре глава государства заявил, что в России нужно наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. По словам Путина, в сфере искусственного интеллекта идет жесткое соперничество между странами. Вместе с тем, РФ обходит их по некоторым направлениям, указал он.

Ранее сообщалось, что в России откроют полигон для беспилотных авиационных систем (БАС), где разработчики смогут проводить летные испытания дронов. «Полигон БАС» включает цифровую платформу и собственно летный полигон, расположенный в районе аэродрома Орловка.