В Госдуме задумались о наказании за русофобию

Леонид Слуцкий предложил ввести наказание за русофобию вплоть до уголовной ответственности

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением ввести наказание за русофобию вплоть до уголовной ответственности. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он также уточнил, что обсуждал с коллегами по комитету вопрос о поддержке россиян, попавших в беду за рубежом. В ходе мероприятия, по словам Слуцкого, удалось наметить конкретные шаги. Так, в комитете Госдумы по международным делам задумались о создании единой системы защиты граждан, которые подверглись преследованию на Западе.

«Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс Российской Федерации», — написал он.

Ранее россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме в США.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на бизнесмена Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.

По данным МИД России, обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали.

