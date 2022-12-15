В России отреагировали на анонс зимнего наступления Украины

Депутат Журова назвала пиаром украинский анонс зимнего наступления

Вероятно, Украина решила анонсировать зимнее наступление, чтобы оправдать свои действия и траты перед Западом, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На заявление украинского Минобороны депутат отреагировала в разговоре с «Лентой.ру».

15 декабря глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень.

В боевых операциях люди не анонсируют свои намерения Светлана Журова депутат Госдумы

«Я не военная и не знаю, что, оказывается, по тому, что ты собираешься делать [на фронте], надо сначала созвать пресс-конференцию. Это больше напоминает какой-то пиар, а не то, что люди реально собираются что-то делать», — заявила Журова.

Депутат отметила, что украинская сторона могла сделать подобное заявление для западных партнеров, которые снабжают Киев оружием.

«Потому что американцы опубликовали обвинительную статью о том, что они разочарованы тем, что, как в бездонную бочку, пропадают деньги и оружие, поставляемое Украине. И что с этим надо что-то делать. Видимо, поэтому Украина решила анонсировать [зимнее наступление], чтобы хоть как-то оправдать свои действия и траты перед Западом», — добавила Журова.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов заявил, что прекращение огня на Новый год в настоящий момент невозможно.

Тему рождественского или новогоднего перемирия с Украиной также прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такого вопроса нет в российской повестке. Кроме того, он отметил, что российской стороне не поступало предложений о перемирии.

