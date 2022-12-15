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08:18, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярная юмористка с ТНТ объяснила нежелание ездить на метро

Юмористка Мягкова заявила, что не ездит на метро из-за фобии скоплений людей

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известная российская юмористка, креативный продюсер популярного шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала, что уже много лет не ездит на метро. Нежелание пользоваться этим видом транспорта она объяснила в интервью журналистке Лауре Джугелии, опубликованном YouTube .

Мягкова отметила, что испытывает дискомфорт, когда находится рядом с большим количеством незнакомых людей. «Когда в метро заходишь, там вот такая толпа людей, у меня паника. Я такая [думаю]: "Они все хотят меня убить"», — призналась юмористка и добавила, что это ее фобия.

При этом, по словам комикессы, в юности ей приходилось постоянно пользоваться общественным транспортом, чтобы поездок на учебу. Тогда же Мягкова решила, что в будущем будет стараться избегать таких поездок.

В мае ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала о том, как решила воспользоваться метро, чтобы сэкономить время. Она назвала мифом утверждение о том, что общественный транспорт быстрее личного автомобиля, а также пожаловалась на то, что в вагоне было много людей.

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Маргарита Щигарева
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