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12:15, 15 декабря 2022Бывший СССР

Захарова назвала Зеленского ряженым

Мария Захарова охарактеризовала национальную политику Украины словами «ряженые они»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, рассуждая о национальной политике Киева в ходе брифинга, назвала президента Украины Владимира Зеленского и его команду ряжеными.

По ее словам, с 2008-го по 2019 год около 150 тысяч украинцев, исходя из открытых источников, подали заявки на получение карты поляка. Документ является промежуточным этапом к получению польского гражданства. Захарова связала этот факт с национальной политикой Зеленского.

«Ряженые они просто. Ряженые! Вчера в вышиванке, сегодня в косоворотке, завтра с картой поляка, а послезавтра с паспортом Израиля. Им все равно, какой костюм на себя надеть», — сказала представитель МИД России.

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УЦП) во Львове. До этого ведомство отчиталось о завершении «контрразведывательных мероприятий» в храмах УПЦ в Харьковской области.

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Василий Мека
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