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20:10, 16 декабря 2022Бывший СССР

Пашинян встретился с главой британской разведки

Президент Армении Пашинян встретился с главой британской разведки Муром

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Президент Армении Никол Пашинян встретился с главой разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричардом Муром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

Ранее власти Армении призвали Совет безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, который соединяет республику и Нагорный Карабах.

12 декабря Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими экоактивистами. Они потребовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха.

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Алевтина Запольская
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