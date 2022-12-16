Президент Армении Пашинян встретился с главой британской разведки Муром

Президент Армении Никол Пашинян встретился с главой разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричардом Муром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

Ранее власти Армении призвали Совет безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, который соединяет республику и Нагорный Карабах.

12 декабря Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими экоактивистами. Они потребовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха.