Пашинян встретился с главой британской разведки
Президент Армении Пашинян встретился с главой британской разведки Муром
Президент Армении Никол Пашинян встретился с главой разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Ричардом Муром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
Ранее власти Армении призвали Совет безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Лачинском коридоре, который соединяет республику и Нагорный Карабах.
12 декабря Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими экоактивистами. Они потребовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Карабаха.