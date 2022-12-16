Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 в Бурятии
Причиной крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ в Бурятии мог стать пожар в двигателе
Причиной крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ в Бурятии, по предварительным данным, мог стать пожар в двигателе. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«При посадке, по предварительным данным, в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе. Горящий борт упал на землю», — сообщил собеседник информагентства.
По его словам, воздушное судно принадлежало Улан-Удэнскому авиазаводу.
Вертолет потерпел крушение в Бурятии в пятницу, 16 декабря. Он направлялся из аэропорта Восточный на аэродром Байкал, после крушения он загорелся.