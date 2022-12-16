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11:32, 16 декабря 2022Россия

Стало известно о погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

При крушении вертолета Ми-8 в городе Улан-Удэ Республики Бурятия погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, все трое погибших — члены экипажа воздушного судна. Пассажиров на борту вертолета не было.

О крушении Ми-8 в аэропорту Байкал стало известно утром 16 декабря. Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, вертолет загорелся при посадке и упал на рулежную дорожку, не задев взлетно-посадочную полосу. По его словам, борт еще не был передан с завода заказчику и не находился в эксплуатации.

В сети также появились кадры с места падения Ми-8. На них видно полыхающий вертолет, который тушат пожарные.

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Константин Лысяков
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