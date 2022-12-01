Появились фото с места вынужденной посадки Ми-8 в российском регионе

112 опубликовал фото с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Омской области

В сети появились фотографии с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Омской области. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиапредприятию «Ельцовка». На борту находилось 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

О том, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы российского региона, стало известно ранее 1 декабря.

По данным экстренных служб, на борту воздушного судна находились вахтовики.