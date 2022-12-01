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13:08, 1 декабря 2022Россия

Появились фото с места вынужденной посадки Ми-8 в российском регионе

112 опубликовал фото с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Омской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В сети появились фотографии с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Омской области. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Фото: Telegram-канал «112»

Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиапредприятию «Ельцовка». На борту находилось 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

О том, что вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы российского региона, стало известно ранее 1 декабря.

По данным экстренных служб, на борту воздушного судна находились вахтовики.

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Евгения Куликова
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