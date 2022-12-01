В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку

В Омской области вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы Омской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас выясняется, сколько человек находилось на борту воздушного судна в российском регионе. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб и медики.

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По данным экстренных служб, на борту вертолета Ми-8 были вахтовики, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту воздушного судна находились пять человек.

Пожара после крушения не возникло.