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10:05, 1 декабря 2022Россия

В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку

В Омской области вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы Омской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас выясняется, сколько человек находилось на борту воздушного судна в российском регионе. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб и медики.

Дополнение:

По данным экстренных служб, на борту вертолета Ми-8 были вахтовики, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту воздушного судна находились пять человек.

Пожара после крушения не возникло.

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Анна Щербакова
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