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11:38, 16 декабря 2022Россия

Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

В сети появились кадры с места падения вертолета Ми-8 в аэропорту Байкал в Бурятии

В сети появились кадры с места падения вертолета Ми-8 в аэропорту Байкал в Бурятии. Их публикует местное издание «Apиг Уc».

На них видно, как вертолет полностью горит, на месте ЧП работают пожарные.

О крушении российского вертолета в Улан-Удэ стало известно днем в пятницу, 16 декабря. Ми-8 направлялся из аэропорта Восточный на аэродром Байкал, после крушения он загорелся.

Анастасия Шейкина
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