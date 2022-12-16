Появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

В сети появились кадры с места падения вертолета Ми-8 в аэропорту Байкал в Бурятии

В сети появились кадры с места падения вертолета Ми-8 в аэропорту Байкал в Бурятии. Их публикует местное издание «Apиг Уc».

На них видно, как вертолет полностью горит, на месте ЧП работают пожарные.

О крушении российского вертолета в Улан-Удэ стало известно днем в пятницу, 16 декабря. Ми-8 направлялся из аэропорта Восточный на аэродром Байкал, после крушения он загорелся.