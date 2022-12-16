Кодзима раскрыл детали продолжения Death Stranding

Хидео Кодзима рассказал о следующей части Death Stranding

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что Death Stranding 2 вызовет ностальгию у фанатов оригинальной игры. Об этом специалист заявил в рамках своего подкаста Brain Structure.

Кодзима подчеркнул, что игра не окажется продолжением оригинальной части в полном смысле этого слова. При этом автор уверен, что новый тайтл вызовет ностальгию у фанатов Death Stranding.

Геймдизайнер не стал раскрывать подробных деталей игры, но отметил, что она создается с применением новых технологий. По словам Кодзимы, во время работы над первой частью DS у его студии не было подобных ресурсов и доступа к таким технологиям, как сейчас.

В гостях подкаста Brain Structure был актер Норман Ридус, который исполнил в Death Stranding роль Сэма Портера-Бриджеса. Ридус признался, что в настоящий момент он занимается съемками захвата движений своего персонажа. Из этого, вероятно, следует, что производство игры находится на ранней стадии.

Death Stranding — видеоигра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Death Stranding и изданная Sony. Релиз тайтла состоялся в ноябре 2019 года.

В начале декабря Kojima Productions анонсировала продолжение игры Death Stranding. Судя по трейлеру, главной героиней игры окажется Фрэджайл в исполнении актрисы Леи Сейду.