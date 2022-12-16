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20:29, 16 декабря 2022Спорт

Грайнер поблагодарила российских адвокатов

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер поблагодарила российских адвокатов за защиту

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) поблагодарила своих российских адвокатов за защиту.

Она обратилась к юридической команде Марии Благоволиной и Алексу Бойкову. Спортсменка подчеркнула, что намерена продолжить спортивную карьеру в текущем сезоне, выступая за американский клуб Phoenix Mercury.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Анастасия Борисова
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