РИА Новости: температура НА корабле «Союз МС-22» поднялась выше 50 градусов Цельсия

Температура в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» из-за аварии в системе охлаждения поднялась выше 50 градусов Цельсия. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Температура внутри “Союза” в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" пробуют различные способы ее снижения», — сказал собеседник.

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Возможной причиной утечки исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал попадание в корпус «Союза МС-22» микрометеорита.