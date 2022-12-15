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18:09, 15 декабря 2022Наука и техника

В «Роскосмосе» назвали возможную причину утечки на «Союзе»

«Роскосмос»: утечку на корабле «Союз МС-22» могло вызвать попадание микрометеорита

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Утечку в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» могло вызвать попадание микрометеорита. Возможную причину назвал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает «Интерфакс».

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия — изменения теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз"», — сказал он. Видео с заявлением Крикалева распространила госкорпорация.

По его словам, специалисты проводят анализ влияния утечки на приборно-агрегатный отсек, на корабль и смотрят тепловой баланс. «Никаких других изменений телеметрических параметров ни корабля "Союз", ни [Международной космической] станции, ни на российском, ни на американском сегменте не обнаружено, поэтому космонавтам сейчас ничего не угрожает, работа продолжается», — добавил Крикалев.

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Он отметил, что решение о дальнейшей программе полета станции будет принято по результатам анализа состояния корабля.

Ранее появилось видео разгерметизации системы терморегулирования пристыкованного к Международной космической станции «Союза МС-22». Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили. Повреждения обшивки корабля обнаружила космонавт Анна Кикина при помощи камеры европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA).

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Даниил Иринин
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