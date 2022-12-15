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12:34, 15 декабря 2022Наука и техника

Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»

Космонавт Кикина при помощи манипулятора ERA обнаружила повреждения обшивки «Союз МС-22»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Космонавт Анна Кикина при помощи камеры европейского робота-манипулятора European Robotic Arm (ERA) обнаружила повреждения обшивки корабля «Союз МС-22», из-за аварией системы терморегуляции которого была отменена внешнекорабельная деятельность (ВКД) экипажа. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Роскосмоса».

В июле Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, запретил российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) работу с европейским манипулятором ERA. По его словам, это стало ответом на сообщение о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars.

Впоследствии экипаж продолжил работу с ERA.

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Иван Потапов
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