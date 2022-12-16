Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 16 декабря 2022Мир

Пострадавшему гендиректору «Русского дома» в ЦАР угрожали

Глава полиции ЦАР Зокуэ заявил, что пострадавшему гендиректору «Русского дома» угрожали

Фото: Central African Republic / Reuters

Пострадавший после покушения гендиректор «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получал угрозы. Об этом сообщил глава полиции республики Бьенвеню Зокуэ, передает РИА Новости.

«Ему поступало много угроз», — заявил глава ведомства.

Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Набиуллина заявила об устойчивой потере дохода из-за потолка цен на нефть
Россиянам дали советы по выбору новогодней елки
Описаны последствия сохранения ключевой ставки на прежнем уровне
В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова
ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов
Власти подтвердили падение обломков неопознанного объекта в российском регионе
Толпа кричащих болельщиков окружила мисс Хорватию в вызывающем наряде на ЧМ-2022
Фронтмен The Exploited потерял сознание во время концерта
Стало известно о готовности ПСЖ продать Мбаппе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.