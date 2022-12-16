Пострадавшему гендиректору «Русского дома» в ЦАР угрожали
Глава полиции ЦАР Зокуэ заявил, что пострадавшему гендиректору «Русского дома» угрожали
Пострадавший после покушения гендиректор «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый получал угрозы. Об этом сообщил глава полиции республики Бьенвеню Зокуэ, передает РИА Новости.
«Ему поступало много угроз», — заявил глава ведомства.
Сытый получил посылку со взрывчаткой от неизвестного отправителя, после чего она сдетонировала. В МИД России подтвердили случившееся и добавили, что сейчас гендиректор находится в госпитале.