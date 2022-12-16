В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР

В российском посольстве подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР Сытого

На гендиректор Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого было совершено покушение. Об этом РИА Новости заявил пресс-атташе посольства России Владислав Ильин.

«Он находится в госпитале», — подтвердил собеседник агентства.

В городе Банги в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Глава российской гуманитарной миссии получил отправление от неизвестного адресанта. Оно содержало взрывчатое вещество. Врачи оценили состоянии пострадавшего как тяжелое и на данный момент борются за его жизнь.

4 декабря посольство Украины в Астане получило письмо с предупреждением, что в здании якобы заложено взрывное устройство. 1 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в ряд посольств страны были переданы пропитанные красной жидкостью письма с угрозами. Перед этим, 30 ноября, в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник дипмиссии. В руках у него взорвался конверт. Отправитель писем и пакетов до сих пор не найден.