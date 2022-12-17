«Роскосмос» допустил досрочный запуск нового «Союза» из-за утечки на МКС

«Роскосмос»: из-за утечки на «Союзе МС-22» возможен досрочный запуск «Союза МС-23»

Из-за утечки в системе терморегулирования на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» возможен досрочный запуск находящегося на Байконуре «Союза МС-23», допускает «Роскосмос». Об этом сообщает РИА Новости.

«На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что в настоящее время «рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние корабля "Союз МС-22" и вырабатывают рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции».

Совещание, на котором будут заслушаны выводы специалистов по сложившейся ситуации, состоится в конце декабря. После этого, согласно госкорпорации, планируется принять решения по последующим действиям.

В «Роскосмосе» добавили, что полет российского сегмента МКС проходит штатно, а жизни и здоровью космонавтов угрозы нет.

Ранее в госкорпорации сообщили, что температура на «Союз МС-22» варьируется от 28 до 30 градусов Цельсия.