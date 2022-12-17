«Роскосмос» рассказал о температуре на «Союз МС-22»

«Роскосмос»: температура на корабле «Союз МС-22» варьируется от 28 до 30 градусов

Температура на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22», где ранее произошла утечка в системе терморегулирования, варьируется от 28 до 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Температурный режим на борту всего корабля "Союз МС-22»" варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорта экипажа ничего не угрожает», — отмечает госкорпорация.

Согласно «Роскосмосу», в субботу, 17 декабря, «экипаж на станции занят хозяйственно бытовой деятельностью: космонавты заняты плановой уборкой станции, после обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника».

15 декабря произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22», в результате чего был отменен выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

Возможной причиной утечки исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал попадание в корпус «Союза МС-22» микрометеорита.