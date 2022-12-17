В Кривом Роге начались экстренные отключения света

Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе применяют экстренные отключения света, тепло подключено

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе начались экстренные отключения света. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что водоснабжение подключено в полном объеме. Градоначальник также добавил, что в городе работают все котельные. «Газоснабжение осуществляется всем потребителям стабильно. Связь работает. Свет — технически подан на весь город. Но энергетики применяют экстренные отключения», — рассказал Вилкул.

Ранее стало известно об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры в Кривом роге. Отмечалось, что в городе был введен режим экстренных и аварийных отключений электричества.

16 декабря замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко объявил об экстренных аварийных отключениях света по всей стране. Подобная мера была вызвана попаданием российских ракет по энергетическим инфраструктурным объектам.