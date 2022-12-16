В Кривом Роге сообщили об уничтожении объекта энергоинфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе был разрушен объект энергетической инфраструктуры

В Кривом Роге был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом мэр города Александр Вилкул заявил в своем Telegram-канале.

Он сообщил о разрушенном энергообъекте, уточнив, что энергетики ввели в городе режим экстренных и аварийных отключений электричества. Градоначальник добавил, что в Кривом Роге частично отсутствует водоснабжение.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов 16 декабря в республике были повреждены около девяти объектов энергоинфраструктуры. По его словам, это ограничило работу атомных электростанций.