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15:35, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили об уничтожении объекта энергоинфраструктуры

Мэр Кривого Рога Вилкул: в городе был разрушен объект энергетической инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Кривом Роге был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом мэр города Александр Вилкул заявил в своем Telegram-канале.

Он сообщил о разрушенном энергообъекте, уточнив, что энергетики ввели в городе режим экстренных и аварийных отключений электричества. Градоначальник добавил, что в Кривом Роге частично отсутствует водоснабжение.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов 16 декабря в республике были повреждены около девяти объектов энергоинфраструктуры. По его словам, это ограничило работу атомных электростанций.

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Георгий Нестеров
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