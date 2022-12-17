Постпредство России прокомментировало новые санкции ЕС

В постпредстве России при ЕС назвали нелегитимным девятый пакет антироссийских санкций

В постоянном представительстве России при Европейском союзе (ЕС) высказались о новом, девятом пакете ограничений против страны. Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.

Постпредство назвало новые антироссийские ограничения «нелегитимными» и подчеркнуло, что «санкционная машина не сбавляет обороты». По мнению дипломатов, односторонние меры стали излюбленным инструментом Европы. Кроме того, введение ограничений «противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО».

«Евросоюз уже изобрел механизм "наказания" как граждан собственных, так и третьих стран, за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий "нарушение" нелегитимных санкций под "преступление. <...> Не слишком ли много на себя берет Евросоюз, претендуя на роль международного полицейского и судьи?» — подчеркнули в ведомстве.

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

