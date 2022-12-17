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10:27, 17 декабря 2022Мир

МИД назвал преждевременной грядущую наземную операцию Турции в Сирии

Дипломат МИД России Пилипсон: планируемая операция Турции в Сирии является преждевременной

Фото: Umit Bektas / Reuters

Директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал в интервью ТАСС о том, что Россия считает преждевременной планируемую наземную операцию Турции в Сирии.

Он заявил, что названные действия со стороны Анкары могут привести к дальнейшей эскалации, поддержанию сепаратистских настроений и обострению вооруженного противостояния.

Генштабы и разведки двух стран поддерживают тесный контакт по данному вопросу. «Относимся с пониманием к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ, однако исходим из необходимости неукоснительного соблюдения принципов территориальной целостности, независимости и суверенитета сирийского государства», — отметил дипломат.

Ранее Пилипсон рассказал о том, что действия западных стран привели к ухудшению ситуации вокруг Косово, серьезно обострив конфликт. По словам российского дипломата, поддержка Западом властей Косово привела к тому, что ситуация обострилась и находится на грани вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель уже многие годы решает вопросы Косово за счет сербов, а Приштина, в свою очередь, активно этим пользуется.

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Екатерина Власова
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