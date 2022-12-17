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18:53, 17 декабря 2022Спорт

Шлеменко дал совет проигравшему в бою с блогером Александру Емельяненко

Александр Шлеменко заявил, что Александру Емельяненко лучше выступать на выставочных боях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что его удивило поражение соотечественника Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко. Его слова приводит YouTube-канал Александра Лютикова.

«Я ни в коем случае его не критикую. Он подрался, но да, возможно, в этом бою у него не было слишком большого желания победить, и он не победил», — отметил боец. Он добавил, что противостояние Емельяненко и Коваленко получилось интересным и динамичным.

Шлеменко также дал совет проигравшему спортсмену. «Ему не нужно соглашаться на бои с профессиональным бойцами. Особенно с такими бьющими, как Слава Дацик. Нужно участвовать в таких веселых, выставочных боях. На это будет интересно посмотреть», — сказал он.

Емельяненко и Коваленко встретились на ринге 16 декабря. Схватка завершилась победой блогера в трех раундах раздельным решением судей. Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Ксения Курашкина
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