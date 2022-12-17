Шлеменко дал совет проигравшему в бою с блогером Александру Емельяненко

Александр Шлеменко заявил, что Александру Емельяненко лучше выступать на выставочных боях

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что его удивило поражение соотечественника Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко. Его слова приводит YouTube-канал Александра Лютикова.

«Я ни в коем случае его не критикую. Он подрался, но да, возможно, в этом бою у него не было слишком большого желания победить, и он не победил», — отметил боец. Он добавил, что противостояние Емельяненко и Коваленко получилось интересным и динамичным.

Шлеменко также дал совет проигравшему спортсмену. «Ему не нужно соглашаться на бои с профессиональным бойцами. Особенно с такими бьющими, как Слава Дацик. Нужно участвовать в таких веселых, выставочных боях. На это будет интересно посмотреть», — сказал он.

Емельяненко и Коваленко встретились на ринге 16 декабря. Схватка завершилась победой блогера в трех раундах раздельным решением судей. Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.