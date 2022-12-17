Шлеменко дал совет проигравшему в бою с блогером Александру Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что его удивило поражение соотечественника Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко. Его слова приводит YouTube-канал Александра Лютикова.
«Я ни в коем случае его не критикую. Он подрался, но да, возможно, в этом бою у него не было слишком большого желания победить, и он не победил», — отметил боец. Он добавил, что противостояние Емельяненко и Коваленко получилось интересным и динамичным.
Шлеменко также дал совет проигравшему спортсмену. «Ему не нужно соглашаться на бои с профессиональным бойцами. Особенно с такими бьющими, как Слава Дацик. Нужно участвовать в таких веселых, выставочных боях. На это будет интересно посмотреть», — сказал он.
Емельяненко и Коваленко встретились на ринге 16 декабря. Схватка завершилась победой блогера в трех раундах раздельным решением судей. Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.
Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.