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09:46, 17 декабря 2022Спорт

Александр Емельяненко оценил поражение от блогера

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что должен был выиграть у блогера Коваленко

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил поражение от блогера Святослава Коваленко на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что чувствует себя замечательно. По его мнению, он должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий. «Я хорошо дышал, все видел. Сил хватало, мог бы еще драться», — подчеркнул боец. Емельяненко добавил, что готов драться с любым соперником, поединок с которым может быть организован.

Поединок между Емельяненко и Коваленко прошел 16 декабря. Он завершился победой Коваленко в трех раундах раздельным решением судей.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел десять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

Анастасия Борисова
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