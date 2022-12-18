В африканской стране рассказали о проекте электрического соединения с Европой

Ан-Нахар: глава Минэка Алжира Аркаб заявил о проекте электрического соединения с Европой

Власти Алжира рассматривают проект электрического соединения со странами Европы. Об этом рассказал министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Мухаммед Аркаб, передает телеканал «ан-Нахар».

«Алжир с серьезностью изучает проект электрического соединения с Европой, в связи с его огромными производственными мощностями по выработке электроэнергии», — заявил Аркаб.

По словам министра, африканская страна стала «крупным производителем» электроэнергии с производственной мощностью более 25 тысяч мегаватт. Однако в часы пик Алжир потребляет всего 17 тысяч мегаватт, «что делает его одним из энергетических центров», добавил глава Минэка.

В ноябре Алжир подал заявку на вступление в БРИКС. О готовности войти в ее состав еще в августе говорил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Посол России в арабской стране Валерьян Шуваев отмечал, что Москва не возражает.