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23:09, 18 декабря 2022Мир

В африканской стране рассказали о проекте электрического соединения с Европой

Ан-Нахар: глава Минэка Алжира Аркаб заявил о проекте электрического соединения с Европой

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Власти Алжира рассматривают проект электрического соединения со странами Европы. Об этом рассказал министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Мухаммед Аркаб, передает телеканал «ан-Нахар».

«Алжир с серьезностью изучает проект электрического соединения с Европой, в связи с его огромными производственными мощностями по выработке электроэнергии», — заявил Аркаб.

По словам министра, африканская страна стала «крупным производителем» электроэнергии с производственной мощностью более 25 тысяч мегаватт. Однако в часы пик Алжир потребляет всего 17 тысяч мегаватт, «что делает его одним из энергетических центров», добавил глава Минэка.

В ноябре Алжир подал заявку на вступление в БРИКС. О готовности войти в ее состав еще в августе говорил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Посол России в арабской стране Валерьян Шуваев отмечал, что Москва не возражает.

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Юлия Мискевич
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