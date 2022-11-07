Алжир подал заявку на вступление в БРИКС

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявила специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки. Ее цитирует РИА Новости.

Заруки рассказала, что власти страны уже подали официальную заявку на вступление в группу. О готовности войти в ее состав еще в августе говорил президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Посол России в арабской стране Валерьян Шуваев отмечал, что Москва не возражает.

Пока в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. О желании войти в состав группы также заявляли в Аргентине, Саудовской Аравии, Египте, Иране и Турции.

Аналитик Евгений Минченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Он напомнил: БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.