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15:37, 18 декабря 2022Спорт

Названа главная антисенсация ЧМ-2022

Спортивный комментатор Кузмак назвал провал европейских сборных антисенсацией ЧМ-2022

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Главным отличием чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от предыдущих турниров стало отсутствие громких сенсаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал спортивный комментатор Александр Кузмак. В то же время он отметил успехи национальной сборной Марокко на этом мундиале.

Этот чемпионат глобальных сенсаций не открыл

Александр Кузмакспортивный комментатор

«Можно говорить о сборной Марокко, но очень осторожно. Безусловно, африканская сборная в полуфинале — это здорово, но пока это выглядит скорее как разовая акция. Стоит подождать, будем смотреть, насколько будет дальше велик прогресс марокканского футбола», — сказал он.

Команда Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира, уступив действующим чемпионам мира — Франции — со счетом 0:2. В матче за третье место сборная проиграла хорватам со счетом 1:2. Команда Марокко стала первой африканской страной, добравшейся до полуфинала мундиаля.

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Завершающийся чемпионат принес много антисенсанций, считает Кузмак.

Провалились многие европейские сборные. Это скорее сенсация со знаком минус

Александр Кузмакспортивный комментатор

«Провалилась сборная Португалии с Криштиану Роналду, провалились бразильцы, возрастная и опытная сборная Хорватии снова дошла до полуфинала. Ничего такого сверхъестественного я на этом чемпионате не уловил. В связи с этим французы, действующие чемпионы, против аргентинцев с Лионелем Месси, который заканчивает звездную карьеру, — это, наверное, лучшее завершение чемпионата», — заключил он.

Ранее стало известно, что аргентинец Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022. Он пропускал одну из тренировок из-за дискомфорта в области бедра.

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Варвара Кошечкина
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