Названа главная антисенсация ЧМ-2022

Спортивный комментатор Кузмак назвал провал европейских сборных антисенсацией ЧМ-2022

Главным отличием чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре от предыдущих турниров стало отсутствие громких сенсаций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал спортивный комментатор Александр Кузмак. В то же время он отметил успехи национальной сборной Марокко на этом мундиале.

Этот чемпионат глобальных сенсаций не открыл Александр Кузмак спортивный комментатор

«Можно говорить о сборной Марокко, но очень осторожно. Безусловно, африканская сборная в полуфинале — это здорово, но пока это выглядит скорее как разовая акция. Стоит подождать, будем смотреть, насколько будет дальше велик прогресс марокканского футбола», — сказал он.

Команда Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира, уступив действующим чемпионам мира — Франции — со счетом 0:2. В матче за третье место сборная проиграла хорватам со счетом 1:2. Команда Марокко стала первой африканской страной, добравшейся до полуфинала мундиаля.

Завершающийся чемпионат принес много антисенсанций, считает Кузмак.

Провалились многие европейские сборные. Это скорее сенсация со знаком минус Александр Кузмак спортивный комментатор

«Провалилась сборная Португалии с Криштиану Роналду, провалились бразильцы, возрастная и опытная сборная Хорватии снова дошла до полуфинала. Ничего такого сверхъестественного я на этом чемпионате не уловил. В связи с этим французы, действующие чемпионы, против аргентинцев с Лионелем Месси, который заканчивает звездную карьеру, — это, наверное, лучшее завершение чемпионата», — заключил он.

Ранее стало известно, что аргентинец Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022. Он пропускал одну из тренировок из-за дискомфорта в области бедра.