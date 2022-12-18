Стало известно о готовности Месси сыграть в финале чемпионата мира

Telefoot: Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022

Аргентинский форвард Лионель Месси восстановился и сможет сыграть в финале чемпионата мира-2022. Об этом стало известно Telefoot.

По информации источника, 18 декабря Месси провел тренировку на поле без ограничений. Футболист готов принять участие в решающем матче мундиаля. Отмечается, что полузащитник Анхель Ди Мария, испытывавший проблемы с мышцами, также сможет выйти на поле в финале турнира.

Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку перед финалом чемпионата мира. Причиной стал дискомфорт в задней поверхности бедра, который нападающий ощутил во время матча с командой Хорватии.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.