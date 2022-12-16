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00:15, 16 декабря 2022Спорт

Месси пропустил тренировку перед финалом чемпионата мира в Катаре

Mundo Deportivo: Месси пропустил тренировку из-за дискомфорта в бедре перед финалом ЧМ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пропустил тренировку перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, причиной стал дискомфорт в задней поверхности бедра, который нападающий ощутил во время матча с командой Хорватии. Из-за этого Месси работал по индивидуальной программе. Степень серьезности повреждения футболиста неизвестна, однако в сборной Аргентины уверены в том, что форвард будет готов к финалу турнира.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила хорватов со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся со сборной Франции. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.

Анастасия Борисова
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