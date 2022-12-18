Депутат Чепа: американцы испугались осуществлять покушение на главу Генштаба РФ Герасимова

Предотвращенная США попытка покушения на главу Генштаба России Валерия Герасимова говорит об участии Вашингтона в конфликте Москвы и Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это еще раз подтверждает [данные] о продуманности и руководстве Соединенными Штатами всеми действиями Украины, если они говорят, что "мы помешали", "мы не согласились". Это говорит, что все это готовилось. Разведка Украины не позволяет этого делать. Все это делается исключительно с участием США. Они в конечном итоге принимают или не принимают определенные планы своих действий, которые потом делаются украинскими руками», — сказал депутат.

В последний момент американцы испугались осуществлять этот террористический акт Алексей Чепа депутат Госдумы

Журналисты The New York Times (NYT) выяснили, что США помешали Украине совершить покушение на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Источники издания утверждают, что оно планировалось, когда генерал приезжал в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Узнав о поездке, Вашингтон не стал сообщать эти данные Киеву из опасений, что в случае покушения может начаться война между США и Россией. Однако украинская разведка все же узнала о визите, и Киев решил действовать самостоятельно. Тогда американская сторона после внутренних дискуссий пошла «на экстраординарный шаг», попросив Украину отменить атаку, выяснила газета.

NYT не сообщает, когда произошли события. Однако, по сообщению Минобороны РФ, Герасимов ездил в зону СВО в июле.

Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова. «Было такое. Герасимов был в Изюме, и тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) накрыли штаб [в котором находился российский военачальник]», — сказал он. Однако, по его словам, Герасимов в тот момент уже находился на другой позиции.

Российская сторона о поездке Герасимова в Изюм не сообщала. Информации о «накрытом штабе» также нет.