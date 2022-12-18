Финалу ЧМ-2022 предрекли много голов

Спортивный комментатор Кузмак допустил много голов от обеих команд в финале ЧМ-2022

В финальном матче чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции будет много голов, допустил спортивный комментатор Александр Кузмак. По его мнению, забивать будут обе команды. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Французы и аргентинцы не очень любят играть в глухую оборону. Вполне возможно, будет борьба за инициативу, будет много голов на протяжении всей игры Александр Кузмак спортивный комментатор

«Финал есть финал в любом случае, как бы банально это ни звучало. Я очень рад, что финал именно такой, потому что играют две команды очень высокого уровня не только исполнительского мастерства, но и с очень высоким уровнем футбольного статуса. Это делает противостояние знаковым, играют две большие футбольные державы, у каждой из которых многолетняя история, настоящие лидеры, очень много харизмы и своего авторского стиля. Все это дает основания считать, что финал должен получиться. Предыдущая игра этих команд четыре года назад закончилась со счетом 4:3 в 1/8 финала (в пользу Франции — прим. «Ленты.ру»). Думаю, матч будет захватывающим и интересным», — предрек он.

Финальный матч чемпионата мира начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. В решающей игре встретятся команды Аргентины и Франции. Обе сборные дважды в истории становились победителями мундиаля.

Ранее бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.