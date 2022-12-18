В Иране арестовали актрису оскароносного фильма за поддержку протестов

В Иране арестовали актрису оскароносного фильма «Коммивояжер» за поддержку протестов

В Иране арестовали актрису Таране Алидусте (Taraneh Alidoosti), сыгравшую главную роль в оскароносном фильме «Коммивояжер». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Детали произошедшего также публикует газета The Guardian.

Уточняется, что актриса была задержана силами безопасности в Тегеране из-за «публикации ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений». Газета сообщает, что в доме Алидусте был произведен обыск. В настоящее время местонахождение актрисы неизвестно.

В частности, Алидусте опубликовала свою фотографию на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которой она была без хиджаба и держала в руках листок бумаги с надписью «женщины, жизнь, свобода» — лозунг, который стал символом борьбы с нынешним иранским режимом, утверждает издание. Кроме того, за несколько дней до задержания она раскритиковала власти за применение смертной казни в отношении протестующих. «Каждая международная организация, которая наблюдает за этим кровопролитием и не предпринимает никаких действий, является позором для человечества», — писала она.

Ранее сообщалось, что Исламский революционный суд Ирана уже вынес несколько приговоров о смертной казни за участие в митингах. Кроме того, по данным норвежской правозащитной организации Iran Human Rights, в ходе протестов погибло 342 человека, из них 43 являлись несовершеннолетними.

16 сентября в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини, которую избили за неподобающий внешний вид. Девушка приехала в Тегеран из Иракского Курдистана, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Начальник полиции Большого Тегерана Сардар Хусейн Рахими назвал смерть девушки несчастным случаем. После этого иранки стали массово отрезать волосы и сжигать хиджабы.