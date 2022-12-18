Факельное горение на газовом месторождении в Иркутской области ликвидировано

МЧС Иркутской области: факельное горение на Марковском газовом месторождении ликвидировано

Факельное горение на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидировано. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

В настоящее время межведомственная группировка тушит отдельные очаги. Угрозы для населения нет, подчеркнули в ведомстве.

По информации губернатора Игоря Кобзева, экстренные службы уточняют информацию, данные насчет возгорания будут обновляться. Пожару был присвоен третий номер сложности, отметил глава. В результате инцидента пострадали пять человек.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.