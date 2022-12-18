Игру сборной Марокко на ЧМ-2022 оценили

Спортивный комментатор Кузмак назвал пределом возможного игру сборной Марокко на ЧМ-2022

Игра сборной Марокко на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре стала результатом долгой и слаженной подготовки. Однако на сегодняшний день это максимум, который команда может показать, считает спортивный комментатор Александр Кузмак. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил достижения африканской сборной на мундиале.

На турнире сборная Марокко впервые в истории дошла до полуфинала, уступив французам со счетом 0:2. В матче за третье место команда проиграла хорватам со счетом 1:2. Но это уже серьезный успех, уверен Александр Кузмак.

«Хорваты абсолютно заслужили третье место. Сборная Марокко — команда недостаточно зрелая, чтобы отойти от полуфинала с французами и найти в себе моральные силы биться за третье место. Это для них большое достижение. Но с точки зрения чемпионатов мира третье место никакой роли не играет. Многие великие команды выставляли на эти матчи резервные составы», — сказал он.

Сборная Марокко если не прыгнула выше головы, то сыграла на пределе возможного. Они, безусловно, молодцы, но выводы какие-то серьезные делать рано Александр Кузмак спортивный комментатор

Ранее стало известно, что игрок сборной Марокко извинился перед главой Международной федерации футбола (ФИФА) за оскорбление.