Игрок сборной Марокко извинился перед главой ФИФА за оскорбление на ЧМ

Игрок сборной Марокко Хакими извинился перед главой ФИФА Инфантино за оскорбление на ЧМ

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за оскорбление после матча за третье место на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Goal.

«Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошел поговорить с ним. Я извинился за слова, которые я сказал ему», — заявил Хакими. Он отметил, что очень уважает Инфантино, и назвал его другом.

Хакими оскорбил Инфантино после поражения в матче против Хорватии. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во втором тайме пенальти в ворота хорватов. «Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его», — рассказал ставший свидетелем инцидента журналист Йохан Кючюкаслан.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Главный тренер марокканцев поздравил соперников с победой и назвал их бронзовую медаль на турнире заслуженной.