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13:57, 18 декабря 2022Спорт

Игрок сборной Марокко извинился перед главой ФИФА за оскорбление на ЧМ

Игрок сборной Марокко Хакими извинился перед главой ФИФА Инфантино за оскорбление на ЧМ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими извинился перед главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за оскорбление после матча за третье место на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Goal.

«Ничего не произошло. Я был зол после окончания матча. Я пошел поговорить с ним. Я извинился за слова, которые я сказал ему», — заявил Хакими. Он отметил, что очень уважает Инфантино, и назвал его другом.

Хакими оскорбил Инфантино после поражения в матче против Хорватии. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во втором тайме пенальти в ворота хорватов. «Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его», — рассказал ставший свидетелем инцидента журналист Йохан Кючюкаслан.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Главный тренер марокканцев поздравил соперников с победой и назвал их бронзовую медаль на турнире заслуженной.

Дарья Коршунова
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