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07:02, 18 декабря 2022Спорт

Стали известны подробности конфликта марокканского игрока и главы ФИФА

SVT Sports: Инфантино освистали в подтрибунном помещении после матча Хорватии и Марокко
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Стали известны подробности конфликта защитника сборной Марокко Ашрафа Хакими и главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает корреспондент шведского издания SVT Sports Йохан Кючюкаслан, ставший свидетелем ссоры.

«Хакими говорил очень, очень громко. Он сказал: "Уже второй матч подряд вы делаете это против нас, что с вами не так?". Затем Инфантино вышел из подтрибунного помещения, и толпа освистала его», — рассказал журналист. Он отметил, что глава ФИФА профессионально справился с ситуацией, спокойно отреагировав на эмоциональный выпад игрока.

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Ранее появилась информация, что после поражения в матче против Хорватии за бронзовые медали чемпионата мира Хакими оскорбил Инфантино. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во второй тайме пенальти в ворота хорватов. Хакими раскритиковал выбор арбитров на эту игру, а также на полуфинальный матч против аргентинских футболистов.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Главный тренер марокканцев поздравил соперников с победой и назвал их бронзовую медаль на турнире заслуженной.

Ксения Курашкина
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