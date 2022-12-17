Игрок сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после поражения на чемпионате мира

Игрок сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил главу ФИФА Инфантино после поражения на ЧМ

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими оскорбил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает Sport1.

По информации издания, после поражения в матче против Хорватии за бронзовые медали чемпионата мира Хакими подошел в подтрибунном помещении к Инфантино, обругал его и обвинил в том, что в ФИФА не хотят видеть Марокко в числе призеров чемпионата мира. Причиной недовольства игрока стал неназначенный во второй тайме пенальти в ворота сборной Хорватии. Хакими раскритиковал выбор арбитров на эту игру, а также на полуфинальный матч против аргентинских футболистов.

Отмечается, что Инфантино спокойной отнесся к эмоциональному выпаду марокканца. После инцидента спортсмена отвели в раздевалку.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Главный тренер марокканцев поздравил соперников с победой и назвал их бронзовую медаль на турнире заслуженной. «Мы рады, что стали четвертыми на этом чемпионате мира. Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными», — добавил специалист.