Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение команды в матче с Хорватией

Тренер сборной Марокко Валид Реграги назвал бронзу Хорватии на чемпионате мира заслуженной

Главный тренер сборной Марокко по футболу Валид Реграги прокомментировал поражение команды в матче за третье место на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит Index.

«Мы рады, что стали четвертыми на этом чемпионате мира. Мы сделаем выводы и вернемся еще более сильными», — заявил специалист. Он поздравил Хорватию с победой, назвав бронзовую медаль команды на турнире заслуженной.

Ранее главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич оценил третье место команды на чемпионате мира. «Мало кто ожидал от нас такого выступления. Отдаю должное парням за усердную работу и игру, которая дала результат. Бронзовая медаль на таком турнире — это превосходно», — заявил специалист.

17 декабря Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1. Таким образом, хорваты завоевали третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998 году.

В матче за первое место сразятся сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.