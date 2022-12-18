Овечкин силовым приемом выбросил с площадки канадского хоккеиста

Овечкин силовым приемом выбросил с площадки игрока «Торонто» Тимминса в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. Во втором периоде капитан столичной команды Александр Овечкин отметился силовым приемом. Российский форвард выбросил с площадки канадского хоккеиста Конора Тимминса. Игрок «Торонто» оказался на скамейке запасных «Вашингтона».

14 декабря Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго Блэкхорс» (7:3). Таким образом, он достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Овечкин является лучшим европейским снайпером в истории НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место и отстает от канадца Горди Хоу на один гол. Лучшим в истории НХЛ по этому показателю является еще один канадец, Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.