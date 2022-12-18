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22:25, 18 декабря 2022Россия

Раскрыты подробности попадания снарядов в больницу Донецка

Главврач Плахотников заявил о 3 прямых попаданиях в 6-й и 7-й корпуса больницы в Донецке

Фото: стилл из видео РИА Новости / Telegram

При обстреле больницы имени Калинина в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного врача Ивана Плахотникова.

«Два человека пострадали при обстреле больницы им. Калинина. Три прямых попадания в шестой и седьмой корпуса», — сообщил он.

Вечером 18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

Сообщалось, что один пациент в результате обстрела получил тяжелые ранения. Позднее стало известно о его гибели. Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования его родным и близким.

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Марина Совина
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