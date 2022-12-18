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22:23, 18 декабря 2022Россия

Стало известно о смерти тяжело раненного при обстреле больницы в Донецке

Пушилин сообщил о смерти тяжело раненного при обстреле больницы в Донецке пациента

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Получивший тяжелые ранения при обстреле больницы имени Калинина в Донецке пациент скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы, — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался», — написал он.

Пушилин также выразил соболезнования близким и родным погибшего.

Вечером 18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.

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Марина Совина
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