Стало известно о смерти тяжело раненного при обстреле больницы в Донецке

Пушилин сообщил о смерти тяжело раненного при обстреле больницы в Донецке пациента

Получивший тяжелые ранения при обстреле больницы имени Калинина в Донецке пациент скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы, — при обстреле корпуса №6 больницы Калинина скончался», — написал он.

Пушилин также выразил соболезнования близким и родным погибшего.

Вечером 18 декабря стало известно, что в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.